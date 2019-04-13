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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البرلمان اليمني
بدأت، صباح السبت، جلسة غير اعتيادية للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت، هي الأولى منذ الانقلاب الحوثي على السلطة قبل 4 سنوات.
وأفاد مراسل "العين الإخبارية" بأن البرلمان اختار سلطان البركاني رئيسا توافقيا له، إلى جانب انتخاب هيئة الرئاسة بمشاركة 141 عضوا وهو النصاب القانوني.
وبث التلفزيون اليمني، لقطات مباشرة من قاعة اجتماعات البرلمان في مدينة سيئون التي وصل إليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحضور الجلسة ومعه عدد من السفراء.
وأجبر الإرهاب الحوثي عددا من البرلمانيين الواقعين تحت الإقامة الجبرية بصنعاء على عدم الذهاب إلى سيئون خوفا على مصالحهم، لكن هذا لم يؤثر على اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس.
وانتخب البرلمان اليمني في عام 2003 لمدة 6 سنوات، وتم تمديده لمدة عامين بناء على توافقات سياسية، لكن الأحداث التي شهدتها اليمن في عام 2011 والحرب الأخيرة جعلته يستمر حتى الآن بموجب المبادرة الخليجية.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان اليمن يعقد أولى جلساته بعد الانقلاب ويختار سلطان البركاني رئيسا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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