اليابان تجديد حبس غصن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت محكمة يابانية أمس استمرار حبس كارلوس غصن حتى 22 أبريل الحالي، بعد الموافقة على طلب المدعي العام بتمديد حبس الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات بتهم تتعلق بسوء الإدارة المالية.
وأوردت وكالة أنباء «بلومبيرج» الأمريكية أن السلطات استجوبت غصن بشأن اتهامات جديدة حول قيامه بتحويل ملايين الدولارات من الشركة اليابانية للسيارات لأغراض شخصية، ومن شأن بقائه في السجن أن يجعل من الصعب عليه الإعداد لمحاكمته في اتهامات عدة، وأيضا إعادة تركيز الاهتمام الدولي حول عمل نظام العدالة الجنائية الياباني.
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