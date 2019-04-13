خبير بالحركات الإسلامية: واشنطن ستقلل من تعاونها مع الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إنه يستبعد إدراج الولايات المتحدة الأمريكية للإخوان كجماعة إرهابية، خاصة أن هناك أجنحة فى الدولة الأمريكية وأجهزة أمريكية تعاملت مع الجماعة مباشرة.
وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا التعامل بين الإخوان والأجهزة الأمريكية يدين تلك الأجهزة، ولكنهم من الممكن أن يعتبروا أن أفراد من الإخوان مارسوا العنف ويقدموا اللوم للجماعة، وكذلك يقللون من مستوى التعاون بينهم وبين الإخوان خلال الفترة المقبلة.
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