لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، إلى "أنّنا نتذكّر الحرب اليوم، لكن يجب أن نعرف كيف لا نعود لها".
وأكّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي بذكرى "13 نيسان"، أنّ "لا خلاص للبنان إلّا بأن نستمرّ بتعزيز وتفعيل قوانا العسكرية والأمنية، الّتي هي الضمانة الوحيدة لعدم عودة شبح الحرب من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: يجب أن نعرف كيف لا نعود للحرب ولا خلاص للبنان إلا بتعزيز قوانا العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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