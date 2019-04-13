الحسن: يجب أن نعرف كيف لا نعود للحرب ولا خلاص للبنان إلا بتعزيز قوانا العسكرية

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، إلى "أنّنا نتذكّر الحرب اليوم، لكن يجب أن نعرف كيف لا نعود لها".

وأكّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي بذكرى "13 نيسان"، أنّ "لا خلاص ل​لبنان​ إلّا بأن نستمرّ بتعزيز وتفعيل قوانا العسكرية والأمنية، الّتي هي الضمانة الوحيدة لعدم عودة شبح الحرب من جديد".