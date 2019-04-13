ابو زيد في ذكرى 13 نيسان: لبنان باق وسقطت مشاريع التوطين والتجزئة

أكد النائب السابق ​امل ابو زيد​ في ذكرى اندلاع شرارة الحرب في 13 نيسان، ان "44 سنة على ذكرى اندلاع الحرب المشؤومة، وبين 13 نيسان1975 و13 نيسان 2019 ​لبنان​ باق وسيبقى للبنانيين سيداً حراً مستقلاً وكل مشاريع ​التوطين​ والتجزئة والتقسيم سقطت وستسقط".

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