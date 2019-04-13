الصليب الأحمر الدولي: نراقب الوضع في مخيم الركبان عن كثب

أشارت متحدثة باسم ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ من جنيف، إيلودي شندلر إلى اننا "نراقب الوضع في مخيم ​الركبان​ عن كثب وهناك جهات أخرى فاعلة تشارك معنا وتعمل هناك، لكننا غير متواجدين بشكلٍ فعلي بين الناس".

وأوضحت شندلر، أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترحب بكل الجهود الحكومية وغير الحكومية التي تساعد في تحسين وضع ​النازحين​ المتواجدين داخل المخيم منذ فترةٍ طويلة". كما أضافت أن "سكان المخيم عاشوا لأشهر عديدة في ظروف إنسانية قاسية للغاية وهناك حاجة لجهود الجميع لضمان وصول الخدمات الأساسية لهؤلاء النازحين مع إيجاد حلول دائمة لهم".

ولفتت إلى أن "اللجنة الدولية ترى ضرورة احترام رغبات النازحين المتواجدين في الركبان على أن تتم عودتهم بطريقة آمنة وكريمة وطوعية"، مشيرة إلى أن "فريق ​الصليب الأحمر​ يراجع خياراته لتحديد ما إذا كان هناك أي دور للجنة الدولية في المستقبل داخل المخيم".