وزير الدفاع الإيراني: سنسعى لإعادة منكوبي السيول إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت

أكّد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد ​أمير حاتمي​، أنّ "القوات المسلحة بكلّ أصنافها، تبذل مساعيها لإعادة منكوبي ​السيول​ إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن".

ولفت خلال تفقّده المناطق المنكوبة جراء السيول في محافظة خوزستان، إلى أنّ "تحسين الحياة الحالية لمنكوبي السيول ممكن، عبر التنسيق والتعاون بين المسؤولين"، معبّرًا عن ثقته لـ"ما تقوم به القوات المسلحة بخاصة وزارة الدفاع، من دعم وإسناد في مختلف النواحي لخدمة المواطنين".

ونوّه حاتمي إلى "أنّنا سنتعرّف على المتطلّبات الأساسية لمتضرّري السيول أوّلًا، من ثمّ نقوم بالسعي إلى تلبية احتياجاتهم".