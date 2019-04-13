المسماري: التقدم باتجاه طرابلس سيتواصل لطرد "الميليشيات"

أعلن المتحدث العسكري باسم ​الجيش الليبي​ بقيادة ​خليفة حفتر​، ​أحمد المسماري​، أن التقدّم باتّجاه العاصمة ​طرابلس​ سيتواصل تحت غطاء جويّ حتى دخولها لطرد من وصفهم بـ"الميليشيات". من جهته، أكد مصدر عسكري إن ​طائرة​ تابعة لقوات حفتر قصفت معسكراً لقوة متحالفة مع ​حكومة​ الوفاق قرب بلدة زوارة غرب البلاد، والضربة الجوية هي الأقرب حتى الآن إلى منشآت ​النفط والغاز​ منذ بدء العملية تجاه طرابلس.

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