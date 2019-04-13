وزيرة الدفاع الألمانية ناقشت في البنتاغون مصير المقاتلين الأجانب في "داعش"

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، "أنّها ناقشت في ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)، مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم "داعش". وأوضحت في تصريح صحافي، بعد لقائها نظيرها الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​، "أنّني أكّدت مرّة أخرى أنّنا سنعالج كلّ حالة على حدة"، لافتةً إلى "أنّنا مقتنعان بأنّ المشكلة الرئيسية تتمثّل في جمع الأدلة في المنطقة حول النشاطات الإرهابية". كما عبّرت عن ارتياحها للتأكيدات الّتي حصلت عليها حول إبقاء قوة أميركية في ​سوريا​. وترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الّذين توجّهوا إلى سوريا للقتال في صفوف "داعش" لمحاكمتهم.

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