مواطنو هندوراس يواصلون ترك دولتهم بسبب العنف والفقر

واصل المئات من مواطني ​هندوراس​ ترك دولتهم بسبب العنف والفقر الذي دفع المئات من الهندوراسيين، إلى مغادرة بلادهم في مسيرة قاصدين ​الولايات المتحدة​ عبر ​المكسيك​.

الجدير بالذكر أن جمهورية "هندوراس" هي جمهورية في ​أميركا​ الوسطى، تحدها إلى الغرب ​غواتيمالا​، إلى الجنوب الغربي ​السلفادور​، إلى الجنوب الشرقي من ​نيكاراغوا​، ومن الجنوب ​المحيط الهادئ​ في خليج فونسيكا، وإلى ​الشمال​ من خليج هندوراس، مدخل واسع للبحر الكاريبي.