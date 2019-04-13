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مواطنو هندوراس يواصلون ترك دولتهم بسبب العنف والفقر

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واصل المئات من مواطني ​هندوراس​ ترك دولتهم بسبب العنف والفقر الذي دفع المئات من الهندوراسيين، إلى مغادرة بلادهم في مسيرة قاصدين ​الولايات المتحدة​ عبر ​المكسيك​.

الجدير بالذكر أن جمهورية "هندوراس" هي جمهورية في ​أميركا​ الوسطى، تحدها إلى الغرب ​غواتيمالا​، إلى الجنوب الغربي ​السلفادور​، إلى الجنوب الشرقي من ​نيكاراغوا​، ومن الجنوب ​المحيط الهادئ​ في خليج فونسيكا، وإلى ​الشمال​ من خليج هندوراس، مدخل واسع للبحر الكاريبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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