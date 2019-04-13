مواطنو هندوراس يواصلون ترك دولتهم بسبب العنف والفقر

واصل المئات من مواطني هندوراس ترك دولتهم بسبب العنف والفقر الذي دفع المئات من الهندوراسيين، إلى مغادرة بلادهم في مسيرة قاصدين الولايات المتحدة عبر المكسيك.
الجدير بالذكر أن جمهورية "هندوراس" هي جمهورية في أميركا الوسطى، تحدها إلى الغرب غواتيمالا، إلى الجنوب الغربي السلفادور، إلى الجنوب الشرقي من نيكاراغوا، ومن الجنوب المحيط الهادئ في خليج فونسيكا، وإلى الشمال من خليج هندوراس، مدخل واسع للبحر الكاريبي.
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