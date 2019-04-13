قناة اسرائيلية: سلاح الجو هاجم أهدافا في غرب سوريا وأصاب عدة مبانٍ

أفادت "​القناة 13​ الإسرائيلية" أن "​سلاح الجو الإسرائيلي​ ‏هاجم خلال الليل، أهدافا في غرب ​سوريا​، وأصاب عدة مبانٍ". وكانت وكالة "سانا" السورية، أفادت نقلا عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف بريف حماه الجنوبي الغربي، وعلى الفور تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وقد أسفر العدوان عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح".

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