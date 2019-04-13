قرقاش: التوازن المطلوب عربيا هو بين تحقيق إرادة المواطنين والحفاظ على الاستقرار

ركّز وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على أنّ "في ظلّ تجربة العالم العربي المريرة في الانتقال السياسي من حالة إلى أخرى، يبدو أنّ التوازن المطلوب هو بين تحقيق إرادة المواطنين من جهة والحفاظ على الاستقرار ومؤسسات الدولة من جهة أخرى".
ورأى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "التغيير والأمل بفتح صفحة جديدة دربه الانتقال المنظم ومعوّل هدمه الفوضى".
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