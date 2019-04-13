مادورو يحذر البرازيل من أي تدخل عسكري في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (أ ش أ):

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره البرازيلي جايير بولسونارو من مغبة أي تدخل عسكري في فنزويلا.

وقال مادورو - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "هذا يقلقني، لا يمكنني تجاهل التهديد بالحرب والغزو، الذي يتحدث عنه بولسونارو.. يهدد بغزو عسكري لبلادنا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية والإنسانية، واتفاقات التعاون بين البرازيل وفنزويلا القائمة لأكثر من قرن".مضيفا أن الشعب الفنزويلي يرفض بشكل قاطع التهديد بالحرب والغزو العسكري من جانب بولسونارو .

واعتبر أن الرئيس البرازيلي يحاول تقليد هتلر في تصرفاته . مؤكدا أن تهديداته ستنقلب عليه لاحقا.

وكان الرئيس البرازيلي أعلن - في وقت سابق - استعداده لاتخاذ قرار مشاركة بلاده في اجتياح فنزويلا، ولكن بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني والبرلمان، مشددا على ضرورة الضغط بالعقوبات على فنزويلا عوضا عن التدخل العسكري فيها.