مقتل 2 وإصابة 8 بينهم جنود في هجوم بسيارتين مفخختين شرق أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ):
أفادت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية اليوم السبت أن اثنين من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلا وجرح 8 آخرون في هجوم بسيارتين مفخختين على حي شيرزاد في أقليم نانجارهار شرق أفغانستان.
وأشارت الوكالة أيضا إلى مقتل 27 مسلحا من مقاتلي حركة طالبان دون اعلان المزيد عن التفاصيل.
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