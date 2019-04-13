مقتل 2 وإصابة 8 بينهم جنود في هجوم بسيارتين مفخختين شرق أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ):

أفادت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية اليوم السبت أن اثنين من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلا وجرح 8 آخرون في هجوم بسيارتين مفخختين على حي شيرزاد في أقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

وأشارت الوكالة أيضا إلى مقتل 27 مسلحا من مقاتلي حركة طالبان دون اعلان المزيد عن التفاصيل.