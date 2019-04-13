الصحة العالمية: الإيبولا في الكونغو الديمقراطية لا يمثل حالة طوارئ دولية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- أ ش أ:

قالت منظمة الصحة العالمية إن وباء الإيبولا أودى بحياة أكثر من 700 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وما زال ينتشر لكنه لا يمثل حالة طوارئ دولية.

وقالت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية - التي حللت أحدث البيانات حسبما افادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم السبت - إن المرض توطن في عدة بؤر في الشمال الشرقي وكان ينتقل في منشآت الرعاية الصحية.

وقال الخبراء إن الوباء لم ينتشر عبر الحدود الى أوغندا أو رواندا أو جنوب السودان ولكن يتعين على الدول المجاورة زيادة استعدادها للتصدي له.

من جانبه ، قال مايك ريان رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية إن عشرات الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع كانت بشكل رئيسي في مناطق بوتينبي وكاتوي وفوهوفي.

Advertisements

وإعلان هذا الوباء "حالة طوارئ دولية" من شأنه أن يشير إلى الحاجة لموارد وتنسيق دولي أكبر.

وكانت السلطات في الكونغو قد أعلنت في أغسطس عن تفشي الإيبولا، في أكبر تفش لهذا الوباء في البلاد حتى الآن وثاني أكبر تفش يشهده العالم في التاريخ.. ويتركز في الكونغو الديمقراطية في إقليمي شمال كيفو وإيتوري.

وأصيب بالمرض بالفعل ما لا يقل عن 1206 أشخاص توفي منهم 764 مما جعل نسبة الوفاة بالمرض تصل إلى 63 في المائة.

وتشمل هذه الحالات، 20 حالة جديدة أبلغت عنها وزارة الصحة يوم الخميس وهو يوم قياسي آخر بعد إصابة 18 حالة يوم الأربعاء.