سفن حربية روسية تجري مناورات في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، اليوم السبت، أن سفن الأسطول أبحرت لأداء مهام تدريب قتالية، وذلك تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأسود.

وقال المكتب في بيان: "أبحرت سفن أسطول البحر الأسود من القاعدة البحرية لتعزيز تجمع سفن الأسطول في البحر الأسود، وقامت السفن بالإبحار في منطقة محددة، حيث ستتم مراقبة الوضع تحت الماء وعلى السطح وفي الجو كذلك".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "تتم هذه التدريبات تزامناً مع مناورات القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي "الدرع البحري-2019"، والتي قدمت خدمة جيدة لتدريب قوات أسطول البحر الأسود على مهام التدريب القتالي وفقًا للاستخدام المقصود في ظروف واقعية".

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وشرعت أوكرانيا ودول من حلف الناتو في الرابع من الشهر الجاري بتنفيذ مناورات "الدرع البحري-2019" العسكرية المشتركة في البحر الأسود، وتستمر حتى اليوم.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني بلفيل كليمكن، يوم انطلاق المناورات بأن كييف والناتو سيتصرفان في البحر الأسود "دون طلب إذن من روسيا"، مضيفا "أن كييف لن تستأذن موسكو في المسائل مثل إجراء عمليات مراقبة من البحر والجو والفضاء، وتعزيز حضورها العسكري وتنفيذ تدريبات في المنطقة".

كما أكد وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، أن السفن الأوكرانية ستستأنف المرور عبر مضيق كيرتش عندما تكون البحرية في البلاد جاهزة لذلك، وستحصل كييف على الدعم الكامل من الغرب بهذا الصدد.​