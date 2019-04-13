3 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على ريف حماة بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- أ ش أ:

أعلن الجيش السوري، أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة مخلفا ثلاثة جرحى.

وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح بثته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم (السبت) أنه حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم أقدم الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف.

ولفت المصدر إلى أنه على الفور تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح.

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