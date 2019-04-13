الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

قال التلفزيون السوري اليوم السبت، إن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً قرب محافظة حماة لكن الدفاعات الجوية تصدّت لبعض الصواريخ وأسقطتها.

وذكرت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن "قصفاً إسرائيلياً طال مدرسة الشؤون الإدارية العسكرية ومعسكر الطلائع في مدينة حماة وأسفر القصف عن سقوط قتيل و6 جرحى".

وقال مصدر عسكري سوري إن "عند الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم السبت قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد مواقعنا العسكرية باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وقد أسفر العدوان عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح".

وكانت طائرات إسرائيلية قصفت نهاية شهر مارس الماضي عدداً من المواقع التابعة للجيش السوري في محافظة حلب شمال سوريا.

ونفذت إسرائيل منذ بدء الحرب السورية عشرات الضربات العسكرية في سوريا، مستهدفة ما يُشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة وانتشار للميليشيات الإيرانية وعناصر من حزب الله اللبناني المتحالفة معها، بغرض تقديم الدعم العسكري لرئيس النظام، بشار الأسد.