كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يحصل على لقب جديد ضمن تعديلات كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن عدد من التعديلات الكبرى التي تشهدها كوريا الشمالية على المستوى السياسي، حصل زعيم البلاد كيم جونج أون على لقبًا جديدًا.

وشملت التعديلات تعيين رئيس شرفي جديد، ورئيس وزاء جديد، بالإضافة إلى منح زعيم كوريا لقب "الممثل الأعلى لكل الشعب الكوري"، في تعديلات يراها المحللون أنها تعزز قبضته على السلطة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأعيد انتخاب كيم رئيسًا للجنة شؤون الدولة في جلسة عقدت الخميس لمجلس الشعب الأعلى، وهو برلمان لا يتمتع بأي صلاحيات.وقال مايكل مادن وهو خبير في شؤون القيادة الكورية الشمالية في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن: "اكتمل نقل السلطة إلى نظام كيم جونغ أون وتعزيزها".