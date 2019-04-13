شفاعمرو: مقتل غسان عوكل بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل في ساعة متأخرة من ليل الجمعة – السبت، غسان عوكل (50 عاما) بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفاعمرو.

وأعلنت الشرطة أن عوكل أصيب بجراح بالغة الخطورة بعد إطلاق عيارات نارية نحو محل تجاري في شفاعمرو، دون أن تحدد خلفية الجريمة.

وأوضحت أنه قرابة منتصف الليل أطلقت عيارات نارية نحو محل تجاري في شفاعمرو، وأصيب صاحب المحل بإصابات بالغة ونقل إلى مشفى رامبام في حيفا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته.

جرائم يومية...

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وقبل جريمة القتل بشفاعمرو، قُتل الشاب سالم طلبة الفقير (21 عاما) من اللد فجر الجمعة، رمياً بالرصاص داخل سيارة من قبل مجهولين في أحد أحياء المدينة.

وقُتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم 18 شخصا، بينهم 4 نساء، سوار قبلاوي من أم الفحم قتلت في تركيا وسوزان وتد من باقة الغربية وديانا أبو قطيفان من اللد، وآية مصاروة قتلت في أستراليا.

وشهدت مدينة اللد النسبة الأعلى في جرائم القتل منذ مطلع الغاية ولغاية اليوم، حيث سجلت 4 جرائم قتل سقط فيها كل من ثابت الباز، غانم حناوي، سالم الفقير، ديانا أبو قطيفان.