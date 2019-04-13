رجل يضرم النار في نفسه أمام البيت الأبيض

اسماء السيد - واشنطن: أعلنت السلطات الأميركية الجمعة أنّ رجلاً أضرم النار في سترته أثناء وجوده أمام البيت الأبيض فسارع عناصر من الحرس الرئاسي إلى إخماد النيران وإسعافه، مشيرة إلى أنّه موقوف في المستشفى حيث يتعالج وحياته ليست في خطر.
وقال جهاز "الخدمة السرية"، قوة النخبة المولجة خصوصاً حماية رئيس الولايات المتحدة، إنّ "عملاء (الجهاز) تدخّلوا على الفور وأخمدوا النار ونفّذوا الإسعافات الأولية".
وأضاف في بيان أنّ "المشتبه به نقل إلى المستشفى" وحياته ليست في خطر.
وأوضح البيان أنّه على الإثر جرى مؤقتاً تعليق مرور المشاة في جادّة بنسلفانيا حيث وقع الحادث الذي فتحت السلطات تحقيقاً فيه.
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