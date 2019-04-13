اللجنة الدينية بالبرلمان تواصل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان (الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة).
كما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف، غدا الأحد،
موضوعات متعلقة بتحويل خريجى معاهد المعلمين بالأزهر الشريف بعد إلغاء هذه المعاهد وتحويل الخريجين من مدرسين إلى إداريين، وإنشاء معاهد أزهرية ببعض المناطق.
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