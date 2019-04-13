شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تواصل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان (الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة).

كما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف، غدا الأحد،

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