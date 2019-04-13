شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان تفتح ملف الإسكان التعاونى واللائحة التنفيذية لقانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ مشروع الإسكان التعاونى بمحافظة بورسعيد منذ عام 2013، رغم تحصيل مقدمات حجز وأقساط من المواطنين حاجزى الوحدات.

وتناقش اللجنة أيضا طلب إحاطة بشأن المخالفات المرتكبة بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة، وذلك فى حضور ممثلين عن الجهات الحكومية للرد على تساؤلات النواب فى هذا الإطار، ووضع أطر للحلول وتوصيات ملزمة للخروج بحلول ملزمة للجهات المعنية.

هذا ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعا عاجلا يوم الاثنين المقبل لمناقشة الملامح الرئيسية للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعد أن تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية وخروجه للنور، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، وكذلك الجهات التنفيذية المعنية بإعداد هذه اللائحة.