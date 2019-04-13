قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري في حماة

مصراوي - دمشق - (د ب أ):

قصفت اسرائيل فجر اليوم السبت عددا من المواقع التابعة للجيش السوري في محافظة حماة وسط سورية .

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "قصفا إسرائيليا طال مدرسة الشؤون الإدارية العسكرية ومعسكر الطلائع في مدينة حماة وأسفر القصف عن سقوط قتيل و6 جرحى".

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: "في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم السبت قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية...