مرشحة الرئاسة التونسية تتعرض لمطاردة من مجهولين والأمن يحميها

صدى البلد - أحمد شريف نشرت المرشحة للرئاسة التونسية الدكتورة ليلى الهمامي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بأنها تعرضت إلى مطارده من سيارة مشتبه بها ظلت تطاردها لمدة ساعة بمدينة القيروان. وأوضحت ليلى عبر منشورها قائلة "شكرا لأعوان الأمن القيروان الذين تدخلوا اليوم بعد أن طاردتني سيارة مشبوهة طيلة ساعة وسط مدينة القيروان... بعد تحريات مركز الأمن اتضح أن السيارة على ملك شركة تدعى الإخوان التجارية.. مازلت مهددة وسيارة التدخل غادرت بأعوانها بعد أن وعدوني بالعودة.. البلاد آمنة وليست آمنة...

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