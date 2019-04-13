لفتت مصادر وزارية عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، يعول على المشاورات التي قرّر اجراءها مع القوى السياسية الممثلة في ​الحكومة​، ولا سيما مع "​التيار الوطني الحر​"، "​حركة امل​"، "​حزب الله​"، "​القوات اللبنانية​" و"​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، "لتتمكن من تأمين غطاء سياسي واسع لمشروع ​الموازنة​، خصوصاً في ظل التوجّه العلني، الذي اكّد عليه الحريري اكثر من مرة، بتضمين الموازنة إجراءات وقرارات وُصفت بالموجعة وغير الشعبية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: الحريري يعول على المشاورات الوزارية لتأمين غطاء سياسي للموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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