علي حسن خليل: لم يعد هناك مجال لكي تتأخّر الموازنة

شدد وزير المال ​علي حسن خليل​، في حديث لصحيفة "الجمهورية" على أنه "لم يعد هناك مجال لكي تتأخّر ​الموازنة​. كما انّ ​النقاش​ فيها، إن طُرحت على ​مجلس الوزراء​ الاسبوع المقبل، لا يجب ان يستغرق وقتاً طويلاً. وأعتقد انّ من الضروري ان تكون الموازنة في عهدة ​مجلس النواب​ خلال الايام القليلة المقبلة".

ورداً على سؤال حول العجز قال خليل: "نحن نسعى كل الجهد لكي نصل بالعجز الى ما دون 9 في المئة بالنسبة الى الناتج. فبذلك نكون قد دخلنا فعلاً الى الطريق السليم. وكل العمل الذي قمنا به وضعنا أرقامه مع التخفيضات المقترحة بشكل دقيق ومدروس جداً".