ردّ نقيب المحامين أندريه الشدياق على سؤال عن اعفاء شركة "غلوب مد" التي تتولى إدارة الصندوق المخصص للتغطية الاستشفائية للمحامين من كفالة قدرها 10 ملايين دولار ينص عليها العقد، لتغطية خسائر الصندوق قائلا: "ما تستفسروا عن شي، النقيب ما بيحكي ع هل القصص".
وأكد في حديث لـ"الأخبار" ان "من يقرر هو النقيب ومجلس النقابة، "مش انتو ولجنة المتابعة". وانهى بالقول: "إذا ما بتوقّفوا، دبّاركن عندي".
من جهتها، شددت شدّدت مصادر في شركة "غلوب مد" على أن ما يحصل داخل النقابة "شأن داخلي لا نتدخّل فيه". وامتنعت عن إعطاء أي توضيحات حول الاتهامات الموجّهة للشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المحامين عن اعفاء "غلوب مد" من كفالة 10 ملايين دولار: النقيب يقرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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