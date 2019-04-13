أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ لصحيفة "الجمهورية" أن "ما سمعناه من الاميركيين، يؤكّد انّ ما يتمّ تداوله في ​لبنان​ حول فرض عقوبات على حلفاء "​حزب الله​" وتحديداً على رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لا اساس له على الاطلاق. وانّ ما تمّ نشره في بعض الصحف غير اللبنانية مفبرك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جابر: ما تم تداوله عن فرض عقوبات على حلفاء حزب الله لا اساس له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.