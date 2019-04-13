سانا: الطيران الاسرائيلي يغير على ريف حماة من فوق الأجواء اللبنانية

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ قاممن فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف بريف حماه الجنوبي الغربي، وعلى الفور تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وقد أسفرت الضربة عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

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