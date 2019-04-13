طائرة من دون طيار تقصف سيارة يعتقد أنها لـ "القاعدة" في شبوة باليمن

أشار مصدر في السلطة المحلية ب​محافظة شبوة​ لوكالة "​سبوتنيك​" الى أن "​طائرة​ من دون طيار شنت غارة على ​سيارة​ يشتبه انتماؤها إلى ​تنظيم القاعدة​ الإرهابي المحظور في ​روسيا​ في عقبة مسربة بمديرية جردان شمال شرقي شبوة أثناء مرورها قرب محطة رقم (6)، الخاصة بحماية أنبوب ​الغاز​ في هضبة جردان "، لافتا الى أن "الغارة أسفرت عن احتراق السيارة ومقتل من عليها".

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