جونغ أون: لن أكون مهتما بلقاء ترامب إلا إذا إتبعت أميركا النهج الصحيح

اعتبر الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ أن "انهيار المحادثات مع ​الولايات المتحدة​ زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق"، مؤكدًا أنه لن يكون مهتمًا بلقاء الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "مرة أخرى إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة النهج الصحيح".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قال إنه سينتظر لنهاية هذا العام لصدور قرار من الولايات المتحدة، مشيرا الى أن "ما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو أن تتوقف عن الطريقة التي تحسب بها الأمور حاليا وأن تأتي لنا بحسابات جديدة".

والتقى ترامب وكيم مرتين، الأولى في هانوي في شباط والثانية في ​سنغافورة​ في حزيران، لكنهما فشلا في الاتفاق على اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي ​كوريا الشمالية​ عن برامجها النووية والصاروخية.