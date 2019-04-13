أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان " تلفزيون NBC NEWS، عرض قصة ملفقة جديدة عن أنني سأعفو عن موظفي جهاز الأمن الداخلي في ​الولايات المتحدة الأميركية​ في حال خالفوا قانون الهجرة غير الشرعية، بالطبع هذا ليس صحيحا، إن الاعلام بات فاسدا ويزيد سوءا كل يوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن تقرير لـ"NBC": الاعلام فاسد ويزيد سوءا كل يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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