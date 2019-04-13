سفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي أن "سفن الأسطول أبحرت لأداء مهام التدريب القتالية تزامنا مع ​مناورات​ ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" في البحر الأسود".

واشار المكتب في بيان الى ان "سفن أسطول البحر الأسود أبحرت من ​القاعدة​ البحرية لتعزيز تجمع سفن الأسطول في البحر الأسود، وقامت ​السفن​ بالإبحار في منطقة محددة، حيث ستتم مراقبة الوضع تحت الماء وعلى السطح وفي الجوي كذلك".

وأضاف: "تتم هذه التدريبات تزامنا مع مناورات ​القوات​ البحرية لحلف شمال الأطلسي "الدرع البحري-2019"، والتي قدمت خدمة جيدة لتدريب قوات أسطول البحر الأسود على مهام التدريب القتالي وفقًا للاستخدام المقصود في ظروف واقعية ".