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سفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو

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أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي أن "سفن الأسطول أبحرت لأداء مهام التدريب القتالية تزامنا مع ​مناورات​ ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" في البحر الأسود".

واشار المكتب في بيان الى ان "سفن أسطول البحر الأسود أبحرت من ​القاعدة​ البحرية لتعزيز تجمع سفن الأسطول في البحر الأسود، وقامت ​السفن​ بالإبحار في منطقة محددة، حيث ستتم مراقبة الوضع تحت الماء وعلى السطح وفي الجوي كذلك".

وأضاف: "تتم هذه التدريبات تزامنا مع مناورات ​القوات​ البحرية لحلف شمال الأطلسي "الدرع البحري-2019"، والتي قدمت خدمة جيدة لتدريب قوات أسطول البحر الأسود على مهام التدريب القتالي وفقًا للاستخدام المقصود في ظروف واقعية ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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