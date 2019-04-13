سفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي أن "سفن الأسطول أبحرت لأداء مهام التدريب القتالية تزامنا مع مناورات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود".
واشار المكتب في بيان الى ان "سفن أسطول البحر الأسود أبحرت من القاعدة البحرية لتعزيز تجمع سفن الأسطول في البحر الأسود، وقامت السفن بالإبحار في منطقة محددة، حيث ستتم مراقبة الوضع تحت الماء وعلى السطح وفي الجوي كذلك".
وأضاف: "تتم هذه التدريبات تزامنا مع مناورات القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي "الدرع البحري-2019"، والتي قدمت خدمة جيدة لتدريب قوات أسطول البحر الأسود على مهام التدريب القتالي وفقًا للاستخدام المقصود في ظروف واقعية ".
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