الشرطة السودانية: 16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة في الاعتصامات

أعلن الناطق باسم ​الشرطة السودانية​ ​اللواء​ هاشم على عبد الرحيم، مقتل ما لا يقل عن 16شخصا يومي الخميس والجمعة بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات في البلاد.

وأشار إلى ان "الاعتصامات والتجمهرات أثرت على ​حركة السير​ وتسببت في ازدحام كثيف وسط ​الخرطوم​". وأضاف ان تحقيقات الشرطة الجنائية أشارت لوفاة ستة عشر شخصا وإصابة عشرين آخرين بأعيرة نارية طائشة، هذا وقد شملت الاعتداءات بعض المقار والممتلكات الحكومية والخاصة.