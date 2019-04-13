الشرطة السودانية: 16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة في الاعتصامات

أعلن الناطق باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم على عبد الرحيم، مقتل ما لا يقل عن 16شخصا يومي الخميس والجمعة بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات في البلاد.
وأشار إلى ان "الاعتصامات والتجمهرات أثرت على حركة السير وتسببت في ازدحام كثيف وسط الخرطوم". وأضاف ان تحقيقات الشرطة الجنائية أشارت لوفاة ستة عشر شخصا وإصابة عشرين آخرين بأعيرة نارية طائشة، هذا وقد شملت الاعتداءات بعض المقار والممتلكات الحكومية والخاصة.
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