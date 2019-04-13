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قوات الدعم السودانية تقترح تشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد

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لفتت "قوات الدعم السريع" ​السودان​ية في بيان الى أنه "تشكيل محاكم ونيابات عامة ل​مكافحة الفساد​ بكافة صوره وأشكاله"، مشيرا الى أنه "يجب إجراء ​انتخابات​ حرة ونزيهة وفق رقابة محلية دولية وفق قانون انتخابات يتفق عليه بين أصحاب المصلحة".

كما دعت قوات الدعم السريع إلى "تشكيل مجلس انتقالي بتمثيل عسكري، ومجلس وزراء ​حكومة​ مدنية، يتفق عليها مع الأحزاب وأطراف ​المجتمع المدني​".

ونوه البيان بأنه يجب "وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة شهور ويتم خلالها تنقيح ​الدستور​ من خلال لجنة صياغة تشارك فيها كافة قوى السودان".

وأضاف البيان: "يجب تشكيل مجلس انتقالي ويكون التمثيل فيه عسكريا ومجلس وزراء حكومة مدنية يتم الاتفاق عليه بواسطة الأحزاب وتجمع المهنيين و​منظمات المجتمع المدني​ وقادة ​الشباب​ و​المرأة​ وفق الحراك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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