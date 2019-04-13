قوات الدعم السودانية تقترح تشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد

لفتت "قوات الدعم السريع" ​السودان​ية في بيان الى أنه "تشكيل محاكم ونيابات عامة ل​مكافحة الفساد​ بكافة صوره وأشكاله"، مشيرا الى أنه "يجب إجراء ​انتخابات​ حرة ونزيهة وفق رقابة محلية دولية وفق قانون انتخابات يتفق عليه بين أصحاب المصلحة".

كما دعت قوات الدعم السريع إلى "تشكيل مجلس انتقالي بتمثيل عسكري، ومجلس وزراء ​حكومة​ مدنية، يتفق عليها مع الأحزاب وأطراف ​المجتمع المدني​".

ونوه البيان بأنه يجب "وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة شهور ويتم خلالها تنقيح ​الدستور​ من خلال لجنة صياغة تشارك فيها كافة قوى السودان".

وأضاف البيان: "يجب تشكيل مجلس انتقالي ويكون التمثيل فيه عسكريا ومجلس وزراء حكومة مدنية يتم الاتفاق عليه بواسطة الأحزاب وتجمع المهنيين و​منظمات المجتمع المدني​ وقادة ​الشباب​ و​المرأة​ وفق الحراك".