قوات الدعم السودانية تقترح تشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد

لفتت "قوات الدعم السريع" السودانية في بيان الى أنه "تشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله"، مشيرا الى أنه "يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق رقابة محلية دولية وفق قانون انتخابات يتفق عليه بين أصحاب المصلحة".
كما دعت قوات الدعم السريع إلى "تشكيل مجلس انتقالي بتمثيل عسكري، ومجلس وزراء حكومة مدنية، يتفق عليها مع الأحزاب وأطراف المجتمع المدني".
ونوه البيان بأنه يجب "وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة شهور ويتم خلالها تنقيح الدستور من خلال لجنة صياغة تشارك فيها كافة قوى السودان".
وأضاف البيان: "يجب تشكيل مجلس انتقالي ويكون التمثيل فيه عسكريا ومجلس وزراء حكومة مدنية يتم الاتفاق عليه بواسطة الأحزاب وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الشباب والمرأة وفق الحراك".
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