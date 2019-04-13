إغلاق أجزاء من البيت الأبيض بعد إضرام رجل النار في نفسه

أعلن جهاز أمن الرئاسة بالولايات المتحدة، أن "رجلا يستخدم دراجة كهربائية أضرم النار في معطفه خارج البيت الأبيض وإنه عُولج من إصابات لاتهدد حياته فيما يبدو"، مشيرا الى أن "ضباط أمن الرئاسة تعاملوا مع الحادث الذي وقع عند السياج الشمالي للبيت الأبيض وأخمدوا النار وقدموا له الإسعافات الأولية".
وأغلق جهاز أمن الرئاسة شارع بنسلفانيا المقابل للبيت الأبيض أمام المارة. كما تم إغلاق أجزاء على الأقل من مجمع البيت الأبيض.
وأكدت قناة الـ"CNN" نقلا عن متحدثة باسم جهاز أمن الرئاسة أنه لا يوجد أي خطر يهدد الرئيس دونالد ترامب.
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