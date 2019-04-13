بومبيو يعرب عن ارتياحه لرفض المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الجيش الأميركي

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حديث لـ"سي أن أن" عن "ارتياحه لرفض المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أنشطة الجيش الأميركي في أفغانستان"، معربا عن سعادته لأن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت هذا القرار".
وأضاف بومبيو: "هل تعلمون أنه إذا اتضح أن الأميركيين ارتكبوا بالفعل أعمالا غير قانونية أو مخالفة للقانون العرفي، فالنظام الأميركي دائما يحاسب على مثل هذه القضايا"، معتبرا أن "المحكمة الجنائية الدولية ليست بالمكان المناسب للقيام بهذه المهمة"، مشيرا الى أننا "لم نوقع على هذا، وليس لديهم أي سلطة على الجيش الاميركي".
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