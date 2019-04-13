هاموند: فكرة إجراء استفتاء ثان على خروجنا من اتحاد أوروبا محتملٌ

أشار وزير الخزانة البريطاني ​فيليب هاموند​، إلى ان "فكرة إجراء استفتاء ثان على خروج ​المملكة المتحدة​ من الاتحاد الأوروبي محتملٌ جدا أن تُطرَح في البرلمان مجددا".

وأعرب هاموند عن أمله في أن يتوصل أعضاء البرلمان إلى اتفاق بنهاية حزيران، للخروج من مأزق ​بريكست​ الراهن. وقال: "لا أزال متفائلا بأن نتمكن خلال الشهرين المقبلين من التوصل لاتفاق".

وأخفقت رئيسة الوزراء تريزا ماي حتى الآن في الحصول على دعم أغلبية البرلمان لاتفاق بريكست الذي أبرمته مع قادة الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مما أجبرها على التقدم للاتحاد الأوروبي بطلب لإرجاء موعد الخروج وعلى البدء في حوار مع المعارضة حول كيفية الخروج من تلك الأزمة.