اليوم.. بدء المهرجان المسرحي بجامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تبدأ إدارة النشاط الثقافي بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، المهرجان المسرحي لكليات الجامعة، للعام الجامعي 2018 - 2019، ولمدة 11 يومًا لعرض النصوص المسرحية، في الفترة من 13 إلى 14 إبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يتضمن المهرجان المسرحي بجامعة كفر الشيخ، عرض 11 نصًا مسرحيًا بواقع عرض يوميًا لكل كليات الجامعة، حيث يفتتح المهرجان بالعرض المسرحي لكلية الهندسة "الآن يغنون ثانية"، تأليف ماكس فريش، وإخراج علي السيد علي، و "هذه ليلتي"، لكلية الآداب، تأليف مصطفى مراد، وإخراج أحمد حاتم، و"فاترينا قزاز"، لكلية الصيدلة، تأليف أحمد سمير، وإخراج إبراهيم طلبة.

والعرض المسرحي "المحبرة"، لكلية الطب البيطري، تأليف كارلوس مونييه، وإخراج عمار جلال، و"المفتش العام"، لكلية الطب البشري، تأليف نيكولاي جوجول، وإخراج عمرو السبكي، و"الجميلة والوحش"، لكلية الزراعة، تأليف إبراهيم ناصف، وإخراج فريد الأدهم، و"سبعة باب"، لكلية التربية، تأليف إبراهيم ناصف، وإخراج إبراهيم دياب.

ويشمل المهرجان المسرحي بجامعة كفر الشيخ، عرض "دراما الشحاتين للمهمشين حياة"، لكلية الثروة السمكية، تأليف بدر محارب، وإخراج أحمد محمد محمد، و"بين ثنايا الكلمة"، لكلية التجارة، تأليف صلاح عبد الصبور، وإخراج أحمد عمارة، و"اليوم الآخير"، لكلية العلاج الطبيعي، تأليف محمود جمال الحديمي، وإخراج محمد حسن الوزان، و"الحياة المديدة للملك أوزوالد"، تأليف فليمر لوكنشان، وإخراج أحمد كمال هلال.​