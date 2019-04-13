إغلاق أجزاء من البيت الأبيض بعد إشعال رجل النار في نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن جهاز أمن الرئاسة بالولايات المتحدة، أن رجلا يستخدم دراجة كهربائية أضرم النار في معطفه خارج البيت الأبيض أمس الجمعة، وعُولج من إصابات لا تهدد حياته فيما يبدو.

وتابع الجهاز على تويتر، أن ضباط أمن الرئاسة تعاملوا مع الحادث الذي وقع عند السياج الشمالي للبيت الأبيض وأخمدوا النار وقدموا له الإسعافات الأولية، وفق "سكاي نيوز عربية".

وقال دانييل كينجري (57 عاما) الناشط في مجال حقوق الناخبين إن الرجل كان يرفع معطفه المشتعل ويسجل الحادث الذي يبدو أنه كان عملا احتجاجيا.

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وأضاف كينجري "لم يستجب لأمر (الشرطة) بإخماد النار لذا فإن الأمر كان نوعا من الاحتجاج". ومضى يقول إن ضباط أمن الرئاسة أخمدوا النار وأسقطوه من فوق الدراجة وسحبوه صوب تمثال في ساحة لافاييت القريبة حيث كان مسؤولون آخرون ينتظرون.

وأغلق جهاز أمن الرئاسة شارع بنسلفانيا المقابل للبيت الأبيض أمام المارة، كما تم إغلاق أجزاء على الأقل من مجمع البيت الأبيض.

وأظهرت لقطات فيديو رجال إسعاف يصلون إلى الموقع لعلاج رجل يحيط به رجال الشرطة وهو راقد على الأرض.

وقال مراسل قناة تلفزيون (سي.إن.إن) على تويتر نقلا عن متحدثة باسم جهاز أمن الرئاسة إنه لا يوجد أي خطر يهدد الرئيس دونالد ترامب.