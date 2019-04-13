بالأسماء.. ننشر تشكيل إدارات حماية الطفل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن صبري عبدالمنعم، منسق عام الطفلولة والأمومة بمحافظة كفر الشيخ، ومدير اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، اليوم السبت، تشكيل إدارات حماية الطفل والكائنة بكل وحدة محلية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بعد التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة، ومحمد عز، منسق المجلس في كفر الشيخ.

وقال منسق عام الطفلولة والأمومة بمحافظة كفر الشيخ، ومدير اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إدارات "حماية الطفل" على مستوى الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تتشكل من "السيدة السيد الدماطي"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة كفر الشيخ، و"رشا محمد طيبة"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة دسوق.

و"عبير محمد الريس"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة فوه، و"نسرين سعيد النحاس"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة مطوبس، و"ياسمين عبود"، مديرًا للإدرة بمجلس مدينة سيدي سالم، و"سماح العباسي"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة برج البرلس، و"وفاء سلامة"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة الرياض، و"رجاء غريب كمال"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة بيلا.

و"حكمت الباز"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة الحامول، و"رويضة القمري"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة بلطيم، و"جميلة الاختيار"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة قلين، و"رشا الرفاعي"، مديرًا للإدارة بمجلس مدينة سيدي غازي.​