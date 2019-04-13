بالصور.. ندوة تثقيفية عن التعديلات الدستورية في الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظم حزب "مستقبل وطن"، بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس الجمعة، ندوة للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن في التعديلات المرتقبة.

أكد بيان إعلامي صادر عن أمانة الحزب، أمس، أنه جرى تنظيم الندوة بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بحي عين الشيخ بمدينة الخارجة.

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وأضاف البيان، أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمي والدولي بعدما أصبح القرار السيادي المصري حرًا، حيث أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تثبيت دعائم الدولة واستكمال المشروعات العملاقة.

وتناولت الندوة التي حاضر فيها، المهندس مجدي الطماوي، أمين السياسات بالحزب، والدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعضو الأمانة بمركز الداخلة، ودكتور محسن عبد الوهاب، أمين مركز الخارجة، إياد معاذ، أمين المجالس المحلية سامح منقريوس، أيمن المواطنة بالحزب، صالح دمرداش أمين التنظيم بمركز الخارجة، وبعض من الأمناء النوعيين بمركز وقري الخارجة، مواد الدستور التي سيجري الاستفتاء عليها، وكيفية الحشد للاستفتاء وتوزيع الأدوار علي الأمناء للاستفادة بقدراتهم وخبراتهم في هذه المناسبات.

ويأتي تنظيم الندوات فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية لحزب مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية؛ لإعلان موقف الحزب الداعم للتعديلات الدستورية.