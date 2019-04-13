الصحراء في مطبخ أمريكا

غداة الزيارة التي قام بها مستشار كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية، المكلف بتتبع ملف الصحراء، دافيد هال، قال موقع «ميدل إيست آي» إن هناك تدخلات أمريكية «خلف الستار» بهدف وضع حل للنزاع القائم منذ أربعة عقود.

معطى تؤكده التوجهات الأخيرة للإدارة الأمريكية، والتي عبّر عنها مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتون.

وأثارت التحركات الأمريكية، في الكواليس، ردود فعل لدى جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث خرجت بعض الأصوات لتحذّر من قيام واشنطن بفرض مقترح الحكم الذاتي الذي يعرضه المغرب على طاولة المفاوضات حلا نهائيا للنزاع.