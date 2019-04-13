شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف المصري: خيانة الإخوان للأوطان لا مثيل لها في التاريخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لا يوجد في تاريخ الأمم من هم أكثر خيانة للأوطان، مثلما تفعل جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال جمعة في تصريحات له أمس (الجمعة)، أستطيع أن أؤكد من خلال قراءتي الواسعة لتاريخ أمتنا العربية عبر عصوره المختلفة من عصور ما قبل الإسلام إلى يومنا هذا حتى في أشد العصور والحقب التي مرت بها أمتنا بحالات من الانكسار العاصف، فلم أجد ولم أقرأ خيانة علنية منظمة وممنهجة عبر التاريخ ضد أمتنا وضد وجودها بحجم تلك الخيانة ومقدار هذه العمالة التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الإجرامية، وعملاؤها ومأجوروها وأبواقها الإعلامية، وبعض الدول التي تتبنى هذه الخيانة وتسخر كل إمكاناتها لهدم من كان من واجبها أن تسخر إمكاناتها لدعمه أو الدفاع عنه لأواصر الدم العربي والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، أو لأواصر أخرى كان ينبغي الحفاظ عليها.

وتابع:«حتى خيانة ابن العلقمي ووالي عكا وأمثالهما لم تكن بهذه الدرجة من التبجح والارتماء المعلن في أحضان أعداء الأمة وتنفيذ مخططاتهم، بإعلان هذه الجماعة الإرهابية ومن ساروا في ركابها من الخونة المأجورين الحرب على دولنا إعلاميا وإلكترونيًا وفي سائر المجالات التي يمكنهم النفوذ فيها أو منها أو إليها، لا يألون على أواصر دين ولا وطن ولا رحم، ولا يستحون من الله ولا من الناس ولا من النفس، يعملون ليل نهار على إسقاط دولنا العربية واستهداف كياناتها ووجودها بكل ما أوتوا من قوة ووسائل».

واختتم جمعة قائلاً: «أؤكد أن هذا الإجرام لا هو من الدين ولا من الوطنية ولا من الإنسانية، فكل ذلك منهم ومن إجرامهم براء، بل إن كل ما يقومون به من خيانة وإجرام هو ضد الدين والوطن والأخلاق والقيم، ويجب علينا جميعا كشف هؤلاء المجرمين وبيان عمالتهم وخيانتهم وكف شرهم، كل في حدود مسؤوليته الوطنية».