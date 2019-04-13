شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية» تطالب بتحميل الحوثي عرقلة «ستوكهولم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خلال لقائه في نيويورك مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن أمس (الجمعة)، المجلس بتحميل مليشيا الحوثي مسؤولية تأخير تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والضغط عليها للالتزام بالاتفاقات ومقتضيات القرارات الأخيرة للمجلس المتعلقة بمحافظة الحديدة، موضحاً أنه بعد انقضاء 4 أشهر من التوصل إلى اتفاق ستوكهولم لا تزال المليشيا الحوثية تضع العقبات أمام تنفيذ الاتفاق وتعمل على مفاقمة الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن تهاون المجلس مع رفض الحوثيين تنفيذ اتفاقات ستوكهولم سيمنحهم المبرر للاستمرار في التلاعب والمراوغة بما يعرقل أي جهد، ويقتل آمال السلام لدى اليمنيين وأي أمل للحل السياسي السلمي في اليمن، مشدداً على أهمية مسؤولية مجلس الأمن في مواجهة الدور التخريبي لإيران في اليمن، والتي لم يضطلع بها حتى اليوم رغم تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، التي توصلت إلى العديد من الدلائل القاطعة حول الدور التخريبي الإيراني.

من جهتهم، أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن لبدء تنفيذ اتفاق الحديدة، في خطوة نحو الحل الشامل والمستدام للأزمة اليمنية، وأشادوا بموقف الحكومة اليمنية الملتزم بوقف إطلاق النار ومقتضيات اتفاق ستوكهولم.

إلى ذلك، قتل العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في قصف شنته بارجات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مواقع تتمركز فيها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية عبش شمال غرب محافظة حجة.