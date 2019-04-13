شكرا لقرائتكم خبر عن ما يحدث في السودان شأن داخلي والشعب سيد قراره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، إن ما يحدث في دولة السودان الشقيقة شأن داخلي، والسودانيون وحدهم دون غيرهم أصحاب القرار في تحديد مصيرهم.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالنواب فى بيان له أمس (الجمعة)، قائلا: «ستظل مصر سنداً ودعماً للأشقاء في السودان وصولاً إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء»، منوهاً بأن الحكومة المصرية تتفهم تطلعات الشعب السوداني، وتتمنى للسودانيين التوافق بما يحقق الأمن والاستقرار في بلادهم، مشيراً إلى أن الشعب السوداني قادر على تجاوز هذه الأزمة.N وأعرب «رضوان» عن أمله في أن تلتزم جميع الأطراف السودانية بضبط النفس، وأن تعتمد سياسة التعاطي والحوار والأساليب السلمية لتحقيق مطالبها لنشهد على وجه السرعة استتباب الاستقرار والهدوء في هذا البلد.