شكرا لقرائتكم خبر عن من هو عبدالفتاح البرهان؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علاء الدين عبدالرحيم (جدة)

ملامح رضا ارتسمت على وجوه المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني أمس (الجمعة)، إثر إعلان الفريق أول ركن عوض بن عوف تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، وإعلانه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلفاً له.

رضا المتظاهرين عن القرار، سببه عدم ارتباط اسم البرهان بجماعة الإخوان المسلمين، وإجماع القطاعات العسكرية على كفاءته، إذ تولى قيادة القوات البرية في فبراير 2018، بعدها عين مفتشاً عاماً للقوات المسلحة بعد ترقيته إلى رتبة الفريق أول في 26 فبراير 2019.

ويشرف رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد، الذي ينحدر من قرية «قندتو» جنوب مدينة شندي، على القوات السودانية المشاركة في تحالف دعم الشرعية باليمن، بالتنسيق مع قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). ويعد عبدالفتاح البرهان الذي تولى منصب المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، أحد قادة التغيير العسكري ضد الرئيس المعزول عمر البشير، وهو من اعتقله فجر الخميس الماضي، بعد أن قرر الجيش السوداني عزله. ومضى البرهان أكثر حياته في الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات.