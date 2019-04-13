شكرا لقرائتكم إعلام النظام السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية في مصياف بريف حماة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وسائل إعلام النظام السوري إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لصواريخ معادية في ريف حمص الغربي ومصياف بريف حماة وأسقطت عددا منها. وأضافت المصادر أن أصوات انفجارات سمعت في ريفي حمص وحماة بالتزامن مع إطلاق صواريخ دفاع جوي قرب مصياف. وقالت المصادر إن الصواريخ استهدفت مدرسة المحاسبة، ومركز البحوث العلمية بالمنطقة، مرجحًا أن يكون القصف من طائرات حربية إسرائيلية، حلقت على علو منخفض فوق الأجواء اللبنانية.

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