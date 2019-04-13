شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تناقش إجراءات تقنين وضع اليد بأراضى الحزام الأخضر.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل لجنة الزراعة والرى فى اجتماعها يوم الاثنين المقبل مناقشة أهم ملاحظات اللجنة على الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى محافظة مطروح، فى الفترة من فى شهر فبراير الماضى، بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بأراضى بمنطقة الحزام الأخضر.

كما تستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وطلب إحاطة بشأن خطة الدولة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل مواسم الزراعة بوقت كاف بما يتلاءم مع الزيادة فى تكاليف الإنتاج، وآخر حول تحديد أسعار استلام الأقماح من الفلاحين بأسعار أقل من سعر المخلفات التى تدخل فى صناعة الأعلاف.